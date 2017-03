Sergio Ramos e Piqué já habituaram os seus seguidores nas redes sociais às "picardias virtuais" mas, garante o capitão do Real Madrid, não passa disso mesmo. À chegada à concentração da seleção espanhola, esta segunda-feira, Ramos sublinhou a boa relação entre os dois na 'vida real'."Eu e o Piqué gostamos de nos provocar, mas quando o vir agora vou dar-lhe um abraço. É a picardia que existe entre o Real Madrid e o Barcelona . Não posso negar que já nos habituámos. Encaramos sem qualquer tipo de maldade, tudo na desportiva", afirmou aos jornalistas.Também a sua veia goleadora ao serviço dos merengues foi destacada. "Não esperava já somar tantos golos. Tem sido o melhor registo da minha carreira, mas não me preocupa muito. Penso mais em não sofrer golos, uma vez que sou defesa, mas se puder marcar em jogos importantes e com esse grau de dificuldade como nos últimos tempos, ainda melhor. Oxalá que continue assim e que possa dizer no final da época que esta foi a melhor temporada da minha vida".

Autor: Sofia Lobato