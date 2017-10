Continuar a ler

À frente dos destinos da equipa, de forma interina, ficará o antigo internacional Mladen Krstajic, de 43 anos, que já trabalhava na seleção como preparador.



Citado na imprensa sérvia, Muslin disse que a separação se deveu a um desentendimento "em como a equipa deve chegar ao Mundial da Rússia".



Vários dirigentes sérvios criticaram Muslin pelas escolhas para a seleção, das táticas defensivas à falta de jogadores jovens, em particular o médio da Lazio Sergej Milinkovic-Savic.



A Sérvia tem encontros particulares marcados frente a China e Coreia do Sul, a 10 e 14 de novembro, respetivamente, e, tal como Record avançou, o guarda-redes do Benfica, Mile Svilar,



O selecionador da Sérvia, Slavoljub Muslin, foi esta segunda-feira despedido do cargo, apesar de ter conseguido apurar a seleção para o Mundial'2018, com a federação a anunciar a saída "por mútuo acordo".Em comunicado, a federação sérvia agradeceu a "boa cooperação e resultados" com Muslin, de 64 anos, que assumiu o cargo em 2016 e conseguiu apurar a equipa para o Mundial da Rússia, a segunda vez desde que o país se tornou independente, em 2006.

Autor: Lusa