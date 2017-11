Simão Sabrosa acredita que Cristiano Ronaldo ainda "tem muitos anos pela frente" e que, com a ajuda do jogador do Real Madrid, a Seleção Nacional poderá chegar longe. "Não sei se vai ser o último Mundial. Mas ele está bem fisicamente e vai querer jogar até não poder mais. Felizmente não tem tido lesões graves e Cristiano pode ajudar Portugal a chegar o mais longe possível", afirmou, em declarações ao site 'Goal France'.Sobre o apuramento para o Mundial'2018, o antigo internacional mostrou-se satisfeito e, depois da conquista do Euro'2016, a ambição só pode ser alta. "Nós temos de ser ambiciosos depois da conquista do campeonato da Europa em França. Foi sem dúvida um momento marcante e brilhante para todos nós. Agora, depois desta qualificação para o mundial em que passamos em primeiro, é importante Portugal continuar desta maneira. Com uma equipa unida, um grande treinador e com excelentes jogadores que dão sempre tudo para que a seleção possa vencer", frisou.

Autor: Bruno Dias