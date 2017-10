Continuar a ler

Os australianos mantiveram o controlo durante grande parte do encontro, mas a Síria, que nunca se qualificou para a fase final do Campeonato do Mundo, reagiu na reta final da segunda parte, em especial depois da entrada em campo do avançado Firas Al Khatib, aos 75 minutos.



As duas seleções voltam a jogar na terça-feira, em Sydney, na Austrália, no jogo da 2.ª mão, ficando então definido quem irá defrontar o quarto classificado da última fase de qualificação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Os australianos mantiveram o controlo durante grande parte do encontro, mas a Síria, que nunca se qualificou para a fase final do Campeonato do Mundo, reagiu na reta final da segunda parte, em especial depois da entrada em campo do avançado Firas Al Khatib, aos 75 minutos.As duas seleções voltam a jogar na terça-feira, em Sydney, na Austrália, no jogo da 2.ª mão, ficando então definido quem irá defrontar o quarto classificado da última fase de qualificação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

A Síria e a Austrália empataram (1-1), na primeira mão do playoff asiático de qualificação para o Mundial'2018. A partida disputou-se em Malaca (Malásia), devido à situação de guerra no país presidido por Bashar al-Assad. deixando os australianos bem colocados para o playoff intercontinental frente ao 4.º classificado da Concacaf.No encontro entre os terceiros classificados dos dois grupos finais do apuramento asiático, a Austrália chegou ao intervalo em vantagem, graças ao golo marcado por Robbie Kruse, aos 40 minutos. No entanto, os sírios empataram perto do fim, aos 85', através de um penálti concretizado pelo avançado Omar Al Soma.

Autor: Lusa