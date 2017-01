Continuar a ler

A missão será difícil para o futuro selecionador de futebol da Noruega, que, depois de três derrotas e uma vitória frente à modesta formação de San Marino, ocupa o penúltimo lugar do Grupo C de qualificação europeia para o Mundial'2018."Tenho um trabalho que gosto e dei a minha palavra que ficaria aqui", adiantou Ole Gunnar Solskjdeær, de 43 anos, acrescentando que orientar a seleção é um sonho ainda distante e que no imediato o objetivo é levar o Molde à Liga dos Campeões.