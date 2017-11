Continuar a ler

Desta forma, a Alemanha aumentou a série de jogos sem perder para 21 (16 vitórias e cinco empates), enquanto a França leva sete encontros seguidos sem conhecer a derrota (a última foi diante da Suécia, por 2-1, em junho passado.



Desta forma, a Alemanha aumentou a série de jogos sem perder para 21 (16 vitórias e cinco empates), enquanto a França leva sete encontros seguidos sem conhecer a derrota (a última foi diante da Suécia, por 2-1, em junho passado.

A Alemanha recebeu esta terça-feira a França, em Colónia, numa repetição da meia-final do Euro'2016 em que os campeões mundiais tombaram (0-2) diante dos gauleses. Desde então, os alemães ainda não voltaram a perder, embora isso tenha estado muito próximo de acontecer no encontro de hoje. Valeu aos anfitriões o golo de Lars Stindl, nos descontos, para arrancar um sofrido empate (2-2) frente aos vice-campeões europeus.Com Mbappé e Martial em grande no ataque, a França teve em Alexandre Lacazette o protagonista da noite, pois o avançado do Arsenal bisou (33' e 71'), um feito que ainda não tinha alcançado com a camisola dos bleus. Pelo meio, Timo Werner marcou pelos alemães aos 56', enquanto Stindl saiu do banco aos 83' para fixar o resultado final aos 90'+3, a passe de Mario Götze, que voltou a jogar pela seleção quase um ano depois - o último jogo do herói da final do Mundial'2014 tinha sido a 15 de novembro do ano passado, frente à Itália (0-0).