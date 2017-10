A federação holandesa confirmou esta quarta-feira que Kevin Strootman vai mesmo falhar os últimos dois jogos de apuramento para o Mundial'2018. O médio da Roma não recuperou a tempo dos problemas musculares numa coxa e não poderá defrontar a Bielorrússia e a Suécia.Atualmente no 3.º lugar do Grupo A - tem menos quatro pontos do que a França e três do que a Suécia -, a Holanda tem pela frente uma missão quase impossível para garantir a presença no Mundial da Rússia. É que mesmo vencendo as duas últimas partidas pode ficar fora dos dois primeiros postos.