90'+4 Incrível! Golo da Bósnia.O jogo vai acabar com os portugueses perto da área bósnia...Quatro minutos de compensação.Sai Jukic e entra Kuzmanovic na Bósnia.Que falhanço de Pedro Delgado! Isolado na área, cabeceia com a bola a bater no solo e a saltar por cima da baliza.Grande remate de Pedro Delgado para defesa apertada do guardião bósnio.Sai Cavar para entrar Mustedanagic.Entrámos nos últimos 10 minutos. Portugal tenta chegar, pelo menos, ao empate. Mas não vai ser fácil...Aconteceu o que se temia. Demirovic escapa-se pela direita e, perante Joel, só teve de escolher o lado em que queria fazer o golo.Última substituição para Portugal. Sai Gamboa, entra Pedro Delgado.Sai Peco entra Luka Menalo na Bósnia.Mais um lance de grande perigo para a Bósnia, com a defesa portuguesa em apuros para afastar a bola da área.Perigo para a Bósnia! Livre de Gojak na esquerda e a bola a passar à frente da baliza portuguesa sem ninguém conseguir desviar para golo. Que susto!Remate perigoso de Rúben Neves para defesa apertada do guarda-redes bósnio.Remate ao lado de Diogo Gonçalves.Rui Jorge percebeu que Portugal estava a perder influência no jogo e mexeu na equipa. Contudo, os efeitos práticos ainda estão por ver...Saem João Carvalho e Xadas para entrar Diogo Gonçalves e João Félix.A equipa da casa está agora a circular melhor a bola, estando os portugueses mais na expectativa a procurar explorar o adiantamento dos bósnios para efectuar contra-ataques.Primeiros cinco minutos da segunda parte mostram uma equipa bósnia mais atrevida, tendo agora Portugal mais dificuldade em impor o seu jogo.O árbitro não deu qualquer minuto de compensação, nem se justificava. Portugal mandou no jogo, foi mais forte, mas aproveitou mal as suas ocasiões. Por outro lado, os contra-ataques dos bósnios resultaram em quatro cantos, saíndo de um deles o golo da equipa da casa.Mais uma oportunidade de golo para Portugal. Fonseca cruza da direita e Xadas, isolado na área, cabeceia ao lado.Remate ao lado do capitão Rúben Neves.Rúben Neves desmarca Gil Dias na direita, este entra na área, mas remata à figura do guarda-redes.À meia hora de jogo, continua a toada atacante portuguesa, mas agora a ter de se preocupar com os contra-ataques da Bósnia, que já estão mais perigosos.Cartão amarelo para Demirovic por falta feia sobre Yuri Ribeiro.Continua o empate em Zenica. Nada fazia prever o golo bósnio, mas agora o jogo está mais equilibrado, com a equipa da casa a ganhar mais confiança.Na sequência do canto, Serbecic aproveita uma bola desviada ao primeiro poste para cabecear para o golo.Primeiro remate com perigo da Bósnia-Herzegovina. Civic foge pela esquerda, passa por dois adversários e remata ao lado. Canto para os bósnios.Primeiro quarto de hora de jogo com domínio total de Portugal, que está instalado no meio-campo bósnio.Diogo Jota escapa-se pela esquerda, deixa o adversário direto para trás, passa para João Carvalho que volta a rematar em jeito, mas ao lado.Grande remate de João Carvalho de fora da área, a colocar a bola no canto inferior direito da baliza bósnia.Gamboa cabeceia com pontaria a mais, após cruzamento de Fernando Fonseca.Jogo ainda em fase de estudo e com a bola a circular no meio-campo. Nesta altura, os guarda-redes estão a ser simples espectadores.Primeira iniciativa atacante do jogo coube a Portugal, com Diogo Jota a fugir pela esquerda, a cruzar, mas a defesa bósnia a afastar a bola.Começa o jogo em Zenica.Tocam-se os hinos em Zenica, no Centro de Treinos da Federação da Bósnia, onde vai decorrer o jogo.Este é o segundo jogo de Portugal no Grupo 8 da fase de apuramento para o Europeu de Sub-21, após receber e vencer o País de Gales por 2-0. Já a Bósnia faz o seu quarto encontro neste agrupamento, registando uma goleada sobre o Liechtenstein (6-0) e duas derrotas frente à Suíça, por 1-0 (fora), e à Roménia, por 3-1 (casa). Os romenos lideram o grupo com 10 pontos em quatro jogos (3 vitórias e 1 empate).Nemanja Trkulja; Darko Todorovic, Besim Serbecic, Stjepan Radeljic, Eldar Civic (cap.); Marijan Cavar e Stjepan Loncar; Demir Peco, Amer Gojak e Ivan Jukic; Ermedin Demirovic.: Joel Pereira; Fernando Fonseca, Rúben Dias, Francisco Ferreira e Yuri Ribeiro; Rúben Neves (cap.), Xadas e Gamboa; João Carvalho, Diogo Jota e Gil Dias.Em Zenica, Portugal defronta esta terça-feira a Bósnia, a partir das 14H30, em jogo do Grupo 8 da fase de apuramento para o Europeu de Sub-21 em 2019."O grupo está a trabalhar bem. É mais um jogo e todos nesta fase de qualificação são importantes porque nos permitirão ter um final mais tranquilo ou então ter de sofrer até ao último jogo", afirmou o selecionador dos Sub-21, Rui Jorge, na antevisão do jogo desta tarde, que Portugal espera vencer., que tem também transmissão na CMTV