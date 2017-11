Continuar a ler

Ionut Radu (C), Andrei Radu, Alexandru Pascanu, Ionut Nedelcearu, Cristian Manea, Florinel Coman, Dennis Man, George Puscas, Ianis Hagi, Razvan Marin e Alexandru Cicaldau.Em Ovidiu, na Roménia, a Seleção Nacional Sub-21 defronta esta sexta-feira, a partir das 17 horas, a líder do Grupo 8, em jogo da fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2019.A equipa orientada por Rui Jorge quer frente à Roménia regressar às vitórias, depois da derrota frente à Bósnia , e "demonstrar qualidade superior e uma imagem mais condizente" com o seu valor.Siga aqui o direto do encontro, que tem também transmissão na CM TV.