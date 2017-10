É preciso recuar a 25 de junho do ano passado para encontrar o último encontro que a Suíça não venceu. A seleção helvética caiu nos ‘oitavos’ do Euro’2016 frente à Polónia (1-1, 4-5 pen.) e se tivesse ganho teria defrontado... Portugal nos ‘quartos’. A partir daí, os homens de Vladimir Petkovic meteram o pé bem fundo no acelerador e nunca mais travaram. Já lá vão dez vitórias seguidas, somando o particular com a Bielorrússia (1-0) e os nove encontros da fase de apuramento.

Trata-se de algo absolutamente inédito na história da Suíça, como Claudio Sulser, antigo artilheiro e agora delegado da seleção, garante. "Obviamente nunca aconteceu nada deste tipo connosco. Se é a série mais bonita? Nem sei. Nos nosso dias, havia mais conversas sobre as derrotas honrosas do que sobre séries de vitórias", confessou Sulser, que ontem celebrou o 62º aniversário.

A sonhar com... o título A Suíça ainda tem de pelo menos empatar com Portugal para garantir o apuramento direto para o Mundial’2018, mas a ambição helvética está bem no topo. "O nosso objetivo é conquistar o Mundial! Mas claro que há fases pelo meio. Chegar à fase de grupos, aos ‘quartos’, por aí. Mas o nosso grande objetivo é ganhar a competição. Acreditamos plenamente que nos vamos qualificar. Não vão ter prendas nossas!", garantiu Yann Sommer, guardião suíço. Refira-se que, para o embate com Portugal, o médio Valon Behrami, da Udinese, é carta fora do baralho devido a lesão.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto