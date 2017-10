Continuar a ler

Nesta hipótese de apuramento para o Mundial da Rússia de mais quatro equipas, entram os oito melhores segundos classificados nos grupos da qualificação europeia, com a Eslováquia a ficar de fora, como a última segunda dos nove grupos.A Suíça, que perdeu no Estádio da Luz por 2-0 e caiu para a segunda posição do grupo, é a seleção mais bem classificada no 'ranking' da FIFA entre os segundos, na 11.ª posição.As restantes cabeças de série são 15.ª (Itália), 18.ª (Croácia)) e 19.ª (Dinamarca). As quatro equipas irão encontrar no sorteio a Irlanda do Norte (23.ª), Suécia (25.ª), República da Irlanda (26.ª) ou Grécia (47.º).A última semana deixou já 22 seleções qualificadas para o Mundial, as quais se juntam à anfitriã Rússia.Na zona europeia as equipas que têm 'passaporte' para a Rússia são o campeão europeu Portugal, a campeã mundial Alemanha, a Bélgica, Inglaterra, Espanha, Polónia, Sérvia, Islândia e França.