A seleção da Suíça já se encontra em Lisboa onde na próxima terça-feira, pelas 19h45, disputa o lugar que dá o apuramento direto para o Mundial'2018 contra Portugal. Tal como confirmou a federação do país nas suas plataformas oficiais, a comitiva helvética chegou ao início da tarde, instalando-se perto do Estádio da Luz, local onde se realizará o encontro.O jogo que encerra as contas do Grupo D de apuramento promete ser 'escaldante', mais não seja pelo facto de se prever casa cheia: da Suíça, vêm cinco mil adeptos, atrás de uma seleção que até agora só soma vitórias, ocupando o primeiro lugar do conjunto, à frente de Portugal.

Autor: Bruno Fernandes