"A federação vai oferecer a Dalic um contrato [para se manter como selecionador durante o Mundial]. Creio que chegaremos a um acordo e que continuaremos esta caminhada juntos", disse Suker, citado pela agência noticiosa croata Hina.Modric, colega de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, considerou que Dalic "cumpriu de forma fenomenal o trabalho" e que "seria uma loucura que não se mantivesse no cargo" durante o Campeonato do Mundo, que se vai realizar na Rússia e para o qual está também apurada a seleção portuguesa.