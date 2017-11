Um Taarabt nunca visto no Benfica: Mais um belo golo pelo Génova

Emprestado pelo Benfica na Serie A em grande

À atenção do Benfica: Taarabt estreia-se a marcar pelo Génova

A viver uma boa fase no Génova, o médio criativo Adel Taarabt foi esta terça-feira convocado para representar a seleção marroquina, tendo em vista o último encontro da zona africana de qualificação para o Mundial'2018, marcado para sábado, diante da Costa do Marfim.O jogador do Benfica, que está cedido ao Génova, é assim aposta de Hervé Renard para um derradeiro jogo que assume carácter de decisivo, já que as duas equipas estão separadas por apenas 1 ponto na luta pelo acesso ao Mundial'2018. Para Marrocos o empate basta para se apurar, ao passo que os marfinenses têm obrigatoriamente de vencer.

Autor: Fábio Lima