O médio Thiago Alcântara foi este sábado dispensado da seleção espanhola devido a uma lesão sofrida na sexta-feira no jogo com a Albânia (3-0) , do Grupo G de apuramento para o Mundial2018.O jogador do Bayern Munique, autor de um dos três golos da seleção espanhola - que já tem garantida presença no Mundial - sofreu um estiramento no ligamento interno do joelho, acabando por ser dispensado por Julen Lopetegui, selecionador espanhol e antigo técnico do FC Porto.A seleção espanhola viaja ainda estesábado para Israel, onde disputará na segunda-feira o último jogo do agrupamento, no qual já asseguraram o primeiro lugar, com mais cinco pontos que a Itália.