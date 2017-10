Continuar a ler

A situação complicou-se para a Síria aos 94', quando ficou reduzida a dez elementos, após Mahmoud Al Mawas ver o segundo cartão amarelo. E aos 109', o veterano Tim Cahill acabou com o sonho sírio ao assinar o 2-1.



Com este triunfo a Austrália garante novo playoff, agora com o 4.º classificado da Concacaf.



Terminou o sonho da Síria em disputar o Mundial'2018. A Austrália venceu esta terça-feira a seleção síria, por 2-1, e deu mais um passo rumo ao campeonato do Mundo da Rússia, indo agora jogar novo playoff, frente ao 4.º classificado da Concacaf.A Síria até chegou à vantagem primeiro, com golo de Omar La Soma aos 9 minutos, mas, a jogar em casa, o australiano Tim Cahill chegou ao empate aos 36 minutos. Até ao final do tempo regulamentar não houve mais golos, o que obrigou a prolongamento.