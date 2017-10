Continuar a ler

O antigo guarda-redes do Benfica tem sido presença assídua nas últimas convocatórias do Brasil, porém, Tite tem optado por dar a titularidade ao guarda-redes da Roma, Allison. Agora, Ederson tem a oportunidade de se mostrar, pela primeira vez na seleção, curiosamente, contra... Claudio Bravo, seu colega de equipa e de posição, no Manchester City.



Ederson vai cumprir a sua primeira internacionalização com a camisola da canarinha. O selecionador do Brasil, Tite, revelou que o guarda-redes do Manchester City será titular na última jornada da qualificação da Conmebol para o Mundial'2018, frente ao Chile, em casa, na madrugada de 10 para 11 de outubro (00h30)."Já falei com os jogadores e com o Taffarel [treinador dos guarda-redes]. O Allisson vai jogar frente à Bolívia [esta quinta-feira, fora, às 21H00] e o Ederson contra o Chile", revelou o técnico brasileiro esta quarta-feira.