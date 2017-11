Continuar a ler

Após orientar o último treino antes do encontro de amanhã, Tite confirmou o onze que vai lançar, tendo no lateral-direito Danilo (Manchester City), no defesa Jemerson (Monaco) e no médio Giuliano (Fenerbahçe) as grandes novidades. Assim, o Brasil vai alinhar com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo; Casemiro, Fernandinho e Giuliano; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.Garantindo respeitar "as características de cada um", o técnico confirmou que o objetivo é realizar experiências nos últimos quatro jogos de preparação da seleção antes de anunciar a convocatória definitiva para o Mundial'2018. "Eu procura dar oportunidades aos atletas. Danilo vai poder jogar na função que exerce no City, que exerceu no FC Porto, no Real Madrid. A mesma coisa para o Jemerson. O Fernandinho estará numa posição que já exerceu há algum tempo, mas que para mim tem todas características para fazê-lo bem", sublinhou.Por outro lado, Tite admitiu que Giuliano apenas vai jogar de início porque Coutinho ainda não está totalmente recuperado da lesão muscular que o tem afetado. "Era o Coutinho que iria jogar ali. As oportunidades aparecem", lembrou o selecionador, antes de salientar: "O pouco número de jogos é desafiador para mim como técnico da seleção. O tempo que eu tenho na seleção brasileira é menos de três meses de um clube."O treinador canarinho, de 56 anos, comentou também o momento de Neymar no PSG. "As situações nos clubes são geridas pela grandeza, têm respeito, mas o meu foco é no nosso trabalho, no respeito que temos tido. Todos os jogadores que estão aqui são bem trabalhados nos seus clubes, por isso produzem bem na seleção", referiu.A fechar, Tite defendeu ainda a aposta no vídeo-árbitro (VAR). "Sou um grande incentivador do vídeo-árbitro, na procura da justiça, do correto. Todas as vezes que o futebol premeia o mérito, eu apoio. Se formos competitivos e leais, não haverá problema, o árbitro não nos vai punir. Se fizermos faltas excessivas, a arbitragem é que decide", concluiu.