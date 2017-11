Continuar a ler

Lista de convocados



Guarda-redes: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan) e Mattia Perin (Génova).



Defesas: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta) e Davide Zappacosta (Chelsea).



Médios: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Daniele De Rossi (Roma), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Insigne (Nápoles), Jorginho (Nápoles), Marco Parolo (Lazio) e Marco Verratti (Paris Saint Germain).



Autor: Bruno Dias

O selecionador italiano Gian Piero Ventura surpreendeu na convocatória para o playoff de apuramento para o Mundial'2018, no qual a Itália vai defrontar a Suécia nos próximos dias 10 e 13. Jorginho, Florenzi e Zaza são as grandes novidades nos eleitos da squadra azzurra anunciados este sábado.Jorginho, médio de origem brasileira que joga no Nápoles, regressa à lista mais de um ano depois da última chamada. Recorde-se que a última vez que integrou a seleção italiana remonta a 29 de maio de 2016, quando entrou num particular frente à Escócia (1-0). Alessandro Florenzi (Roma) e Simone Zaza (Valencia) estão também de volta, depois de não terem sido convocados desde outubro e novembro de 2016, respetivamente.