Em declarações à agência Lusa, depois do primeiro e único jogo treino realizado pela seleção guineense diante dos jogadores que atuam no campeonato local, João Gião mostrava-se confiante com as indicações dadas pelos jogadores ainda que lamente que alguns estejam com ritmos diferenciados.A Guiné-Bissau irá participar pela primeira vez na CAN'2017, os adeptos sonham e vaticinam bons resultados na fase de grupos, em que os 'djurtus' irão defrontar o Gabão, os Camarões e o Burkina-Faso, mas João Gião quer que se tenham "os pés bem assentes na terra".O técnico luso lembra que é a primeira vez que a Guiné-Bissau disputa uma fase final e ainda por cima, realçou, terá pela frente seleções cujos jogadores "jogam regularmente a Liga dos Campeões"."Não estamos a falar de adversários banais. Estamos a falar de equipas compostas por jogadores do topo mundial", enalteceu João Gião, destacando o avançado gabonês Aubameyang, que diz ser o melhor jogador africano do momento.O treinador luso respeita os três adversários que a Guiné-Bissau defronta na fase de grupos, mas acredita na "humildade e capacidade de sofrimento" que os guineenses demostraram durante o apuramento para superar as dificuldades."O objetivo é dignificar o nome da Guiné-Bissau", sublinhou João Gião.A imprensa desportiva do país tem criticado a opção do selecionador guineense, Baciro Candé, que preferiu levar mais médios do que defesas e avançados para a CAN, mas João Gião diz ser normal uma vez que cada um tem a sua opção.