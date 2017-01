Depois do inesperado empate (2-2) com o Zimbabwe no arranque da CAN'2017, a Argélia fez ainda pior esta quinta-feira ao perder com a Tunísia, por 2-1, na 2.ª jornada do Grupo B.Com o portista Brahimi a titular - tal como Mahrez ou o ex-sportinguista Slimani -, os argelinos viram a vida complicar-se após um autogolo de Aissa Mandi, aos 50'. Depois, Naim Sliti aumentou a vantagem tunisina ao marcar de penálti aos 66', de pouco valendo o golo de Sofiane Hanni, que reduziu a diferença já nos descontos (90'+1).A derrota deixa a Argélia - considerada como uma das mais fortes candidatas ao título africano na edição deste ano - em maus lençóis, com apenas um ponto à entrada para a última jornada da fase de grupos. E só uma vitória sobre o Senegal - que ainda joga hoje com o Zimbabwe -, no dia 23, permitirá aos magrebinos continuar a sonhar com a passagem aos quartos-de-final.