Paulo Duarte não esquece a data 1 de junho de 2008. Foi nesse dia que o técnico português, agora com 47 anos, celebrou a sua primeira vitória como selecionador. Estava no comando do Burkina Faso e bateu a Tunísia (2-1), num duelo que será reeditado este sábado, nos quartos-de-final da CAN. "Ninguém vai esquecer, mas não vivo na história. Preocupo-me com o presente e vamos defrontar uma grande Tunísia, que está a voltar ao mais alto nível após quatro ou cinco anos sem muito sucesso", comentou Paulo Duarte na antevisão.

Além disso, o português conhece bem o futebol tunisino, já que treinou o Sfaxien em 2014/15, algo que pode dar uma ajuda importante... ou não. "Eles têm três jogadores que eu orientei. Sei como pensam e reagem. Conheço bem a mentalidade dos tunisinos, mas isso não é necessariamente uma vantagem", atirou o selecionador do Burkina Faso, sem dar pistas sobre o onze: "É uma tática para confundir os adversários."

