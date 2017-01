A Tunísia juntou-se esta segunda-feira ao Senegal nas equipas apuradas no Grupo B para os quartos-de-final da Taça das Nações Africanas (CAN'2017), que se está a disputar no Gabão.A precisar de apenas um empate na terceira e última jornada para seguir em frente, a Tunísia garantiu o apuramento com um triunfo por 4-2 sobre o Zimbabué, terminando com seis pontos, mais cindo do que os adversários desta segunda-feira, que ficaram em último lugar.O Senegal, já apurado, manteve-se invicto, ao empatar a dois golos com a Argélia, que esteve duas vezes a vencer, com um bis do ex-leão Slimani. Com este resultado, o Senegal somou o sétimo ponto, contra dois dos argelinos.

Autor: Lusa