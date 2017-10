Com concerto marcado para esta noite no Estádio Ciudad de La Plata, os U2 acabaram por ter de se submeter à importância que o duelo desta noite da seleção argentina (diante do Equador) tem para aquele país sul-americano. É que, devido à realização do encontro, a banda irlandesa vai ter de atuar mais tarde do que inicialmente previsto. Ao invés das 21 horas locais inicialmente apontadas, o U2 vão subir ao palco pelas 22:20, pouco depois do apito final do jogo de Quito.De resto, refira-se que todo o programa acabou por ser 'mexido' por causa deste encontro. Pelas 19 horas locais vai subir ao palco Noel Gallagher, que animará o estádio até às 20:30, altura em que arranca o encontro de Quito, que será transmitido no próprio estádio, através dos quatro ecrãs gigantes já colocados. Resta saber como ficará o 'mood' da plateia em caso de afastamento argentino...

Autor: Fábio Lima