O jogo com a Bósnia será o 96º de Jan Vertonghen pela seleção belga, igualando o recorde de internacionalizações de Ceulemans, estabelecido em 1991. O defesa do Tottenham, de 30 anos, mostrou-se "orgulhoso" por atingir este número, o qual poderá ultrapassar na receção ao Chipre. "Se bater o recorde na terça-feira, trago uns doces", disse o bem-disposto Vertonghen, cuja estreia foi frente a Portugal, em 2007. E também brincou com o facto de não ser capitão dos Diabos, já apurados para o Mundial: "Não tenho a ambição de tirar a braçadeira a Eden Hazard ou a Kompany, apesar de a minha mãe achar que devia ser eu a usá-la."