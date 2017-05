Continuar a ler

O Mundial'2018 decorre de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia, e o vice-presidente do comité organizador do evento encoraja os adeptos das seleções, e do futebol em geral, a deslocarem-se aos estádios para assistir aos jogos de espírito livre."[O holiganismo] É um problema pequeno em comparação com a preparação de um Mundial. Claro que é um fenómeno empolado pelos órgãos de comunicação social de alguns países. Mas o Mundial'2018 vai ser seguro e nós incentivamos os adeptos a vir", adiantou Alexander Djordjadze.O responsável pediu ainda aos potenciais interessados a assistir ao Mundial'2018 para seguirem os seus instintos e que não valorizem informações, na sua maior parte, falsas."Os nossos organismos de segurança estão a tomar medidas. Eles conhecem as pessoas que estão referenciadas como holigans [desordeiros], a exemplo do Reino Unido, e impedidas de frequentar os estádios", acrescentou Alexander Djordjadze.Ataques violentos e cuidadosamente preparadas foram realizados por grupos de hooligans russos durante o Europeu'2016, em França, que teve como vencedor Portugal na final disputada com os gauleses.O presidente russo Vladimir Putin assinou em 1 de abril uma lei que endurece a legislação na luta contra os causadores de distúrbios em eventos desportivos, bem como a proibição de holigans estrangeiros entrarem na Rússia.A FIFA manifestou já a sua total confiança nas autoridades russas para que "tudo seja feito" no sentido de garantir a segurança dos adeptos no decorrer do Mundial'2018.O Mundial'2018 decorrerá em 11 estádios e o primeiro grande teste à organização russa será já em junho, durante a Taça das Confederações, que irá contar com a presença da Seleção Nacional, como campeã da Europa.