Continuar a ler

Além de Víctor García, que já passou por FC Porto e Nacional, o selecionador Rafael Dudamel chamou ainda Jhon Murillo, dos turcos do Kasimpasa e que alinhava no Tondela.



Além de Víctor García, que já passou por FC Porto e Nacional, o selecionador Rafael Dudamel chamou ainda Jhon Murillo, dos turcos do Kasimpasa e que alinhava no Tondela.

O defesa Víctor García, do V. Guimarães, integra a lista de 31 convocados para os jogos com Uruguai e Paraguai, de qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2018.A seleção venezuelana, 10.ª e última classificada e já sem hipóteses de qualificação, recebe o Uruguai, na quinta-feira, e visita o Paraguai, no dia 11.

Autor: Lusa