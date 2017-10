Quando o jogo com a Hungria, não escondeu a satisfação com o desempenho da sua equipa. "Jogámos com velocidade e soubemos demonstrar eficácia. Os dois golos sofridos representam a parte negativa da noite. Mas aconteceram quando já ganhávamos por 4-0 e 5-1. Essa vantagem pode explicar essas pequenas desconcentrações", sublinhou Petkovic.



O selecionador suíço congratulou-se ainda com o facto de ter conseguido poupar jogadores como Ricardo Rodriguez, Dzemaili e Mehmedi a pensar no duelo com Portugal. "Os seus substitutos corresponderam perfeitamente ao que pretendia. Este encontro demonstra bem que esta equipa da Suíça pode contar hoje em dia com um grupo de jogadores cada vez mais alargado", concluiu.

Ao golear (5-2) a Hungria no encontro que antecede a visita a Portugal para a decisão do 1.º lugar do Grupo B, a Suíça vai apresentar-se no Estádio da Luz, na terça-feira, mais moralizada do que nunca. Foi essa mesma a ideia transmitida pelo selecionador helvético, Vladimir Petkovic, depois de ter mantido o percurso perfeito (nove vitórias em outros tantos jogos) no apuramento para o Mundial'2018."Pela nona vez nesta campanha, os jogadores corresponderam a toda a confiança que lhes dei. Estou orgulhoso por estar ao comando desta equipa. Ela tem um espírito fantástico que deverá manter também em Lisboa, na terça-feira. Esta finalíssima será muito bonita. Vamos procurar impôr no nosso jogo mesmo diante de um adversário tão formidável como é Portugal. Vamos abordá-lo com nossas certezas, com a vantagem de saber também que dois dos três possíveis resultados na terça-feira à noite servirão para nos apurarmos", referiu o técnico.