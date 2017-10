William Carvalho enalteceu o apuramento de Portugal para o Mundial 2018, uma competição em que todos acreditam num final feliz, tal como no Europeu. Foi o próprio jogador do Sporting que o afirmou, no final da vitória frente à Suíça "Todos temos um sonho e podemos lá chegar. Estamos no Mundial, temos umaexcelente equipa e acreditamos que podemos fazer uma grande campanha", revelou o médio, salientando, ainda, a exibição do grupo: "Estamos todos de parabéns. Lutámos do principio ao fim. O jogo correu bem coletiva e indivuidualmente. Conseguimos o objetivo e agora aspiramos a fazer uma grande campanha. É altura de festejar".

Autor: Fábio Lima