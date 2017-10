Continuar a ler

"Sabemos que a Bósnia-Herzegovina tem as suas qualidades. A jogar em casa, é sempre uma seleção muito complicada. Temos os nossos objetivos, sabemos o que valemos e vamos dar tudo dentro de campo. Não posso dizer que somos claramente favoritos, porque primeiro temos de o demonstrar em campo", declarou.O lateral esquerdo considerou o oponente do segundo jogo de Portugal no grupo 8 uma equipa "complicada" e reiterou a necessidade de ter alguns cuidados para evitar surpresas."O mais importante é nós conquistarmos os três pontos, sabendo que do outro lado vai estar uma seleção complicada. Apesar de ainda não termos visto muito da Bósnia, os maiores perigos baseiam-se no que sabemos deles e que a jogar em casa vai ser uma seleção que nos vai causar muitos problemas. Temos de ter cautelas, mas o que interessa somos nós", disse.Depois de ter sido chamado pelo selecionador Rui Jorge para o desafio anterior frente ao País de Gales (vitória por 2-0), Yuri Ribeiro falhou a partida devido a uma lesão, que lhe custou também a titularidade conquistada no Rio Ave nas primeiras jornadas da Liga NOS. Agora, o jogador salientou o "orgulho" por estar de volta aos eleitos."O importante é dar tudo pela seleção e corresponder às expetativas. Vou dar tudo neste espaço. Jogando ou não, o mais importante é a seleção estar bem servida. Estamos a trabalhar todos no mesmo sentido", finalizou.Após a conferência de imprensa, Yuri Ribeiro juntou-se aos colegas para mais uma sessão de trabalho, na qual estiveram disponíveis os 23 jogadores convocados por Rui Jorge. Para este sábado está marcada nova antevisão de um jogador e mais um treino às 17H30, com a equipa a viajar para a Bósnia-Herzegovina apenas no domingo.Portugal venceu o único jogo que disputou no grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019, que vai decorrer em Itália e São Marino. O agrupamento é liderado pela Roménia, com sete pontos em três encontros, enquanto a Bósnia-Herzegovina está no quarto lugar, com três pontos, tal como a equipa das quinas, mas com três partidas realizadas.