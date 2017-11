Zivkovic em foco com centro milimétrico para Mitrovic

A Sérvia venceu por 2-0 na China, num encontro de preparação para o Mundial'2018 em que o benfiquista Zivkovic fez uma assistência, depois de ter entrado aos 60' a substituir Filip Kostic.Em Guangzhou, a turma europeia adiantou-se no marcador aos 20', através de Adam Ljajic, confirmando a superioridade sobre o conjunto asiático com um cabeceamento certeiro de Aleksandar Mitrovic, aos 69', na sequência de um excelente cruzamento de Zivkovic da esquerda.Recorde-se que a Sérvia garantiu em outubro o apuramento para a fase final do Mundial da Rússia, regressando assim às grandes competições internacionais. Zivkovic, de 21 anos, somou a 6.ª internacionalização, numa partida em que o também benfiquista Fejsa não foi opção por estar lesionado.