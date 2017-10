Continuar a ler

Na última jornada, os islandeses recebem o Kosovo, ultimo classificado do agrupamento, com apenas um ponto.Antes de ter chegado ao Al Ain, em 2013/14, Dalic, que já foi adjunto da seleção croata de sub-21, orientou os croatas do Varteks e do Slaven, os albaneses do Dínamo Tirana, os jordanos do Al-Faisaly e a equipa de sub-23 dos sauditas do Al Hilal.