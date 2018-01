Com mais de 800 jogos por todo o Mundo na bagagem, o vídeo-árbitro tem sido quase perfeito. Essa é uma das conclusões do relatório do International Board, que revelou uma percentagem de acerto de 98,9% por parte do VAR nos lances em que fez ‘checks’ ou houve revisões. Por outro lado, o estudo mostra que um erro crasso não foi devidamente corrigido com ajuda da tecnologia a cada 20 encontros, algo considerado "muito encorajador, tendo em conta o curto período de testes e as inevitáveis falhas humanas", como se pode ler no documento.

Esses resultados positivos levam a que a FIFA considere cada vez mais provável a utilização do VAR no Mundial’2018. A decisão sobre se esta tecnologia será definitivamente aprovada só pode ser tomada em março, na melhor das hipóteses, mas o diretor comercial do organismo deixou claro que existe a expectativa de contar com o VAR na Rússia. "Vai acontecer. Vai ser excelente ter a tecnologia no futebol, é uma questão de justiça. Estamos a falar com várias empresas de tecnologia que estão muito interessadas no que nós estamos a fazer", afirmou Philippe Le Floch à Associated Press, fazendo referência à publicidade nos tempos de espera nas revisões.

Nesse sentido, o relatório do IFAB mostrou que cada lance demora, em média, 60 segundos a ser revisto. Quando o árbitro não vê as imagens são 70 segundos, comparando com os 39 à espera de que o VAR veja e dê indicações. Linhas de fora-de-jogo Outro ponto do estudo prende-se com a utilização das linhas de fora-de-jogo, algo que ainda não acontece. O IFAB explica que várias alternativas vão ser testadas dentro em breve.



FACTOS E NÚMEROS



Penáltis e golos 56,9% dos lances revistos estavam relacionados com penáltis ou golos.



Quase perfeito O nível de acerto do vídeo-árbitro no tipo de lances em que pode atuar é de 98,9%.



Impacto Em 8% dos encontros, o resultado foi diretamente mudado pela ação do vídeo-árbitro.



Tempo Cada lance demora, em média, 60 segundos a ser revisto. No total, o tempo perdido com o VAR corresponde a 1% de um jogo, abaixo dos 9,5% com livres, 8% com lançamentos laterais, 6% com pontapés de baliza, 4,5% com pontapés de canto ou 3,5% com substituições.



Autor: Pedro Gonçalo Pinto