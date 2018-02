Continuar a ler

A seleção portuguesa vai defrontar a congénere espanhola na primeira jornada do Grupo B, em 15 de junho, em Sochi, seguindo-se os confrontos com Marrocos, cinco dias mais tarde, em Moscovo, e o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, em 25 de junho, em Saransk. O selecionador espanhol alertou para a importância que os potenciais convocados "joguem o maior número de minutos possíveis pelas suas equipas", porque isso lhes confere uma "vantagem competitiva" quando chegar a altura de escolher os 23 eleitos para o Campeonato do Mundo.Lopetegui lembrou que terá boas oportunidades de selecionar os melhores jogadores para a fase final, até porque a Espanha terá em março uma jornada dupla de "exigência competitiva máxima", frente à Alemanha e a Argentina, campeã e vice-campeã mundial, respetivamente.A seleção portuguesa vai defrontar a congénere espanhola na primeira jornada do Grupo B, em 15 de junho, em Sochi, seguindo-se os confrontos com Marrocos, cinco dias mais tarde, em Moscovo, e o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, em 25 de junho, em Saransk.

O selecionador de futebol da Espanha, adversária de Portugal no Grupo B do Mundial'2018, observou esta quinta-feira que os seus jogadores vão apresentar-se "a um nível elevado" na Rússia para disputarem a fase final da competição."O desempenho dos jogadores espanhóis é ótimo e tenho a certeza que estarão a um nível elevado quando lá chegarmos", disse Julen Lopetegui, antigo treinaddor do FC Porto, durante uma ação de solidariedade, realizada em Madrid.