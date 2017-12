Continuar a ler

Segundo Antunes, que expressou no site do Getafe o desejo de ficar mais temporadas no clube madrileno, a formação das quinas tem "jogadores de muita qualidade" e "há muita concorrência".



"Gostaria de ir ao Mundial, mais ainda porque seria o meu primeiro. Representei muitas vezes Portugal, mais nunca tive a oportunidade de jogar um Europeu ou Mundial. Falho sempre no último minuto, pelo que vou dar tudo para que, desta vez, seja possível ser chamado", disse o lateral luso.



Quanto ao Getafe, que segue no oitavo ligar da Liga espanhola, com 23 pontos, após 18 jornadas, Antunes faz um balanço "positivo" da prestação da equipa e espera que 2018 traga mais pontos e vitórias.



"Queremos continuar a somar pontos, porque sabemos que a Liga espanhola é muito difícil. Temos que aproveitar o atual bom momento, porque as coisas podem mudar", finalizou.



Na presente temporada, Antunes cumpriu 15 jogos na Liga espanhola, não tendo qualquer golo marcado. Segundo Antunes, que expressou no site do Getafe o desejo de ficar mais temporadas no clube madrileno, a formação das quinas tem "jogadores de muita qualidade" e "há muita concorrência"."Gostaria de ir ao Mundial, mais ainda porque seria o meu primeiro. Representei muitas vezes Portugal, mais nunca tive a oportunidade de jogar um Europeu ou Mundial. Falho sempre no último minuto, pelo que vou dar tudo para que, desta vez, seja possível ser chamado", disse o lateral luso.Quanto ao Getafe, que segue no oitavo ligar da Liga espanhola, com 23 pontos, após 18 jornadas, Antunes faz um balanço "positivo" da prestação da equipa e espera que 2018 traga mais pontos e vitórias."Queremos continuar a somar pontos, porque sabemos que a Liga espanhola é muito difícil. Temos que aproveitar o atual bom momento, porque as coisas podem mudar", finalizou.Na presente temporada, Antunes cumpriu 15 jogos na Liga espanhola, não tendo qualquer golo marcado.

Antunes afirmou este domingo que vai "dar tudo", ao serviço dos espanhóis do Getafe, para conseguir um lugar na Seleção Nacional que vai disputar o Mundial'2018."Neste momento, o mais importante é fazer bem as coisas aqui, porque se não fizer as coisas bem aqui, posso esquecer a seleção", disse o defesa esquerdo, de 30 anos, que chegou ao Getafe no último verão, proveniente dos ucranianos do Dínamo de Kiev.

Autor: Lusa