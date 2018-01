O ex-presidente da FIFA Joseph Blatter assinalou que o Mundial'2018 não deverá ser utilizado como "cobaia", em referência à possível introdução do sistema de vídeoárbitro na fase final do torneio."Não se pode utilizar [o sistema de vídeoárbitro] no Mundial como cobaia de uma intervenção tão profunda no desenvolvimento do jogo", sustentou o suíço, em entrevista publicada esta quarta-feira na revista alemã SportBild.Para Blatter, que está a cumprir uma suspensão de seis anos de toda a atividade relacionada com o futebol devido a conduta antiética, seria "um erro utilizar o sistema na Rússia, porque não está suficientemente desenvolvido e é utilizado de forma díspar em vários países".