Portugal, campeão europeu em título, integra o grupo B do Mundial, juntamente com Espanha, Marrocos e Irão, de Carlos Queiroz.



A estreia da seleção portuguesa está agendada para 15 de junho em São Petersburgo, diante da Espanha, bicampeã europeia em 2008 e 2012 e campeã mundial em 2010, seguindo-se o jogo com Marrocos, a 20 de junho, e Irão, a 25 de junho.



A FIFA e os representantes das 32 seleções qualificadas para o Mundial'2018, entre as quais Portugal, têm uma reunião agendada para final de fevereiro, em Sochi, para discutir aspetos do campeonato.Segundo informação avançada esta terça-feira pelo organismo do futebol mundial, a reunião, que decorrerá em Sochi nos dias 27 e 28 de fevereiro, servirá para verificar questões regulamentares e validar os horários definitivos da competição.

Autor: Lusa