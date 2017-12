Portugal vai estrear-se na fase final do Mundial'2018 diante da Espanha, seleção orientada pelo bem conhecido Julen Lopetegui que, numa entrevista ao 'AS, deixou rasgados elogios aos campeões europeus e a Cristiano Ronaldo."É a seleção campeã europeia e tem um jogador de uma era, Cristiano Ronaldo. E depois tem uma grande geração de jogadores. Portugal conta com uma excelente formação e treinadores de enorme nível. Além disso, têm uma cultura tática muito rica e, por isso, podem atuar de formas diferentres, controlando o jogo ou esperando pelo contra-ataque", afirmou o antigo treinador do FC Porto.