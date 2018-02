Continuar a ler

O Egito está de regresso a uma fase final de um Mundial, 28 anos depois, e integra o Grupo A, juntamente com a Rússia, o Uruguai e a Arábia Saudita. Cúper constatou que outro treinador argentino, Juan Antonio Pizzi, vai ter o mesmo problema com a seleção da Arábia Saudita...

Héctor Cúper, selecionador do Egito, está preocupado com a preparação da equipa para o Campeonato do Mundo deste ano, na Rússia, por causa do Ramadão. O técnico argentino tem às suas ordens jogadores muçulmanos, que de 15 de maio a 14 de junho vão cumprir o rigoroso jejum. O Mundial começa a 15 de junho."Tenho um problema antes do Mundial: o Ramadão. Os meus jogadores jejuam do nascer ao por do sol, quando é que dou treino? Às 5 da manhã? Não posso treinar alguém que não ingere líquidos nem tem calorias no corpo", explicou o treinador numa entrevista publicada esta quinta-feira no diário argentino La Nación.