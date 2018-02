Continuar a ler

"Este projeto também é um excelente exemplo de como o estado está a conseguir autossuficiência", disse Hassan Al-Thawadi, chefe do comité organizador, referindo-se à crise diplomática que levou Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito a cortar relações com o Qatar, no dia 5 de junho.Desde que lhe foi atribuída a organização do Mundial de 2022, o Qatar tem sido muito criticado pelo trabalho precário a que são sujeitos os imigrantes estrangeiros. De acordo com os números divulgados pelo comité, cerca de 20 mil operários trabalham atualmente nos preparativos do Mundial'2022.