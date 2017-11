Continuar a ler

Nas últimas épocas "o clube descera por duas vezes e nunca somara, no campeonato principal de Myanmar, mais de 21 pontos. Agora conseguimos 23, mais nove que os da primeira equipa despromovida, tudo fruto do árduo trabalho desenvolvido, pois quando estamos à frente de um conjunto de perfil médio/baixo é preciso suar a sobrar para atingir os objetivos", adianta o treinador português.Fabiano Flora foi convidado pela direção do Southern Myanmar para renovar contrato mas ainda tomou uma decisão, pois o trabalho realizado despertou o interesse de outros clubes daquele país e também de formações de países vizinhos. Fabiano cumpriu a terceira temporada em Myanmar e serviu o Zeyar Shwe Myay antes de ingressar no Southern Myanmar.