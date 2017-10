Continuar a ler

Fernando Hierro lembrou, por outro lado, o momento em que viu pela primeira vez Isco, frisando que só precisou de 10 minutos para confirmar todo o seu potencial.



"É difícil dar uma opinião sobre um jogador que conheço desde os 15 anos. Vi-o numa competição regional porque me tinham dito que o Valencia tinha um jogador com muito talento. Quando cheguei, questionei-me onde é que ele estava. Depois de 10 minutos a olhar para ele, deixei o campo. 'Já vi tudo',pensei".

Fernando Hierro deixou elogios a Cristiano Ronaldo. Em declarações ao site Goal, a antiga lenda do Real Madrid lembrou que a produtividade do Real Madrid depende muito de CR7."A equipa sente a falta dele quando não joga. É um jogador com uma média de quase um golo por jogo. Numa zona em que o Barcelona é superior, onde têm Messi, há muito mérito em vencer por quatro vezes a Bola de Ouro", destacou.