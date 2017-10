Continuar a ler

O técnico do Tottenham não se ficou por aqui e lembrou que exemplo deve ser dado por todos, daí não compreender a atitude de Guardiola.



"Quando Guardiola estava no Barcelona nunca me referi a eles como a equipa de Messi. Creio que é triste porque os jogadores riem-se disso. Um treinador tem de dar mais, não? Tem de estar noutro nível", frisou. O técnico do Tottenham não se ficou por aqui e lembrou que exemplo deve ser dado por todos, daí não compreender a atitude de Guardiola."Quando Guardiola estava no Barcelona nunca me referi a eles como a equipa de Messi. Creio que é triste porque os jogadores riem-se disso. Um treinador tem de dar mais, não? Tem de estar noutro nível", frisou.

Mauricio Pochettino mostrou-se esta sexta-feira indignado com as declarações de Guardiola por este ter dito que o Tottenham era a "equipa de Harry Kane". Para o técnico dos spurs essa afirmação "foi uma falta de respeito em vários sentidos"."Conheço bem Guardiola. Quando fica entusiasmado com uma grande vitória tem dificuldade em manter a compostura e em ser um cavalheiro", começou por dizer Pochettino, considerando que o espanhol foi "desrespeitoso".

Autor: Sandra Lucas Simões