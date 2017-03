Continuar a ler

"Ranieri, um romano nascido e criado em San Saba e Testaccio, reescreveu a história de uma equipa que conquistou orgulhosos fãs britânicos, italianos e romanos em todo o mundo", acrescentou Frongia, citado pelo site 'Football Italia'. "Convidámos Claudio Ranieri para Campidoglio, para entregar-lhe um prémio em nome da presidente Virginia Raggi e da administração municipal, pelo trabalho que ele desenvolveu no Leicester, culminando com o histórico triunfo na 'Premier League' e passando pela fase de grupos da Champions League ", anunciou Daniele Frongia, responsável pela área desportiva da autarquia romana."Ranieri, um romano nascido e criado em San Saba e Testaccio, reescreveu a história de uma equipa que conquistou orgulhosos fãs britânicos, italianos e romanos em todo o mundo", acrescentou Frongia, citado pelo site 'Football Italia'.

Claudio Ranieri vai ser homenageado pela cidade de Roma, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Leicester, clube que conduziu na época passada à conquista do título da 'Premier League', algo que as casas de apostas consideravam menos provável do que Elvis Presley ser encontrado vivo.Algo que não serviu de muito ao treinador italiano, de 65 anos, despedido na passada semana, na sequência de uma série de maus resultados que, neste momento, colocam a equipa apenas um lugar acima da zona de despromoção ao 'Championship'. Como forma de compensar Ranieri do desgosto do despedimento, o município de Roma vai homenageá-lo.

Autor: João Lopes