À mesma hora, a alguns quilómetros de distância, na capital angolana, o Petro de Luanda recebeu e bateu, no 11 de Novembro, o lanterna-vermelha Santa Rita de Cássia, do Uíge, por 4-2, resultado que foi insuficiente para evitar a festa antecipada dos rivais do 1.º de Agosto, vencedores do Girabola'2017 à 29.ª jornada.Reeditou-se assim a conquista do título pelos militares de Luanda como há um ano, à penúltima jornada, igualmente frente ao ASA, quando então, a 26 de outubro de 2016, venceram os aviadores por 3-0, fazendo a festa e deixando o rival Petro também no segundo lugar."Por tudo o que nós fizemos ao longo do ano merecemos este título. É um campeonato merecido por tudo o que passamos ao longo do ano, fomos a equipa mais regular", afirmou, numa breve declaração no final da partida, o treinador-adjunto do 1.º de Agosto, Ivo Traça.O adjunto da equipa dos militares reconheceu ainda que a saída de Gelson Dala e Ary Papel, estrelas do 1.º de Agosto na conquista do título de 2016, para o Sporting, obrigou a uma "maior união e trabalho coletivo".A partida do Estádio dos Coqueiros colocou ainda o ASA, um histórico do futebol angolano, com três títulos de campeão nacional, a um passo da descida do Girabola na próxima época, sem depender de si próprio, na última jornada, a disputar no próximo fim de semana.Nesta jornada 29 destaque ainda para as derrotas do Kabuscorp do Palanca, em casa, frente ao Recreativo da Caála, por 1-0, e do Sagrada Esperança, que visitou Luanda, para defrontar o Progresso do Sambizanga, perdendo também por 1-0.Com esta conjugação de resultados, e depois de vencer em casa, no Calulo, esta tarde, o Bravos do Maquis do Luena, a equipa do Recreativo do Libolo subiu à quarta posição e vai disputar um lugar no pódio na última jornada.Interclube - Desportivo da Huíla, 0-0Kabuscorp do Palanca - Recreativo da Caála, 0-1Progresso do Sambizanga - Sagrada Esperança, 1-0Recreativo do Libolo - Bravos do Maquis, 2-1Progresso da Lunda Sul - Académica do Lobito, 3-21.º de Maio - JGM Huambo, 2-4ASA - 1.º de Agosto, 0-1Petro de Luanda - Santa Rita de Cássia, 4-21. 1.º de Agosto, 65 pontos2. Petro de Luanda, 623. Sagrada Esperança, 504. Recreativo do Libolo, 485. Kabuscorp, 476. Interclube, 477. Desportivo da Huíla, 418. Progresso do Sambizanga, 419. Recreativo da Caála, 4110. 1.º de Maio, 3711. Bravos do Maquis, 3212. JGM Huambo, 3013. Progresso da Lunda Sul, 2914. Académica do Lobito, 2715. ASA, 2616. Santa Rita de Cássia FC, 17