Com esta derrota, o 1.º de Agosto desceu ao segundo lugar, com os mesmos 33 pontos, e agora com o Kabuscorp do Palanca no terceiro posto, a apenas um ponto.A jogar no sábado em casa, o Petro de Luanda não teve dificuldades para ultrapassar a formação do 1.º de Maio, de Benguela, vencendo por 4-1, com o brasileiro Tiago Azulão em destaque, ao marcar dois dos golos dos 'petrolíferos'.Face estes resultados, o Petro de Luanda chegou pela primeira vez à liderança do Girabola nesta época, precisamente no fecho da primeira volta.Também hoje, o Interclube, treinado pelo português Paulo Torres, sofreu para vencer em Luanda a equipa do Bravos do Maquis, depois de Moko ter feito o primeiro e único golo do jogo, logo aos cinco minutos.No duelo da província do planalto central angolano, o JGM do Huambo venceu em casa os vizinhos do Recreativo da Caála, por 2-0, e ainda no sábado os 'aviadores' do ASA regressaram às vitórias ao baterem também por 2-0, em Luanda, a Académica do Lobito.Igualmente no sábado, o Progresso da Lunda Sul conseguiu inverter o ciclo de maus resultados vencendo em casa, em Saurimo, a equipa do Desportivo da Huíla por 2-0.A jornada 15, que fecha a primeira volta do Girabola, arrancou na capital angolana na sexta-feira, com a vitória do Progresso do Sambizanga, por 1-0, na receção aos cada vez mais 'aflitos' do Santa Rita de Cássia, do Uíge.A receção do Recreativo do Libolo, um dos candidatos ao título, aos 'diamantíferos' do Sagrada Esperança foi remarcada para 10 de junho, durante a pausa do campeonato, devido à participação da equipa da casa na fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol.Veja os resultados e a classificação do Girabola