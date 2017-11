Continuar a ler

Logo aos 12 minutos, Diogo Rosado abriu o marcador, para o 1.º de Agosto, resultado que se manteve inalterado até aos 90 minutos.Em apenas dois minutos do tempo de desconto, a equipa do Bairro do Palanca, campeã nacional em 2013, garantiu a reviravolta no marcador, com Lami, aos 90 minutos, a empatar, e Luís Tati, aos 90+2 minutos, a dar a vantagem.A partida terminou com uma invasão de campo, por parte de centenas de adeptos do 1.º de Agosto, o que obrigou à intervenção da polícia.No outro encontro que fechou a edição de 2017 do 'Girabola', o Petro de Luanda, que lutou até à jornada pelo anterior pelo título, foi derrotado pelo 1.º de Maio em Benguela, por 1-0, valendo o golo de Caporal, aos 28 minutos.Com este resultado, o Petro de Luanda terminou o campeonato no segundo lugar, a três pontos do campeão 1.º de Agosto.Este 'Girabola' ficou ainda marcado pela despromoção do histórico ASA --três vezes campeão angolano --, o que acontece pela primeira vez em 38 edições do campeonato.Juntam-se na despromoção, o Progresso da Lunda Sul, por castigo da Federação Angolana de Futebol devido à utilização irregular de um jogador, e o Santa Rita de Cássia, da província do Uíge.A época de 2017 termina no próximo sábado, 11 de novembro, com a final da Taça de Angola, entre o 1.º de Agosto e o Petro de Luanda, agendada para a capital.Durante 30 jornadas, e envolvendo 16 equipas, foram marcados 517 golos no 'Girabola' de 2017.