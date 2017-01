Cerca de 1.500 adeptos do Valencia juntaram-se esta terça-feira antes do encontro da Taça do Rei com o Deportivo para protestarem contra Peter Lim, dono do clube. Em causa estão os maus resultados desta temporada, que para já conduzem a equipa a um perigoso 17.º lugar na tabela.Os apoiantes do clube che exigiram a saída imediata do magnata de Singapura, gritando palavras de ordem e exibindo algumas tarjas, uma delas com a inscrição "Lim, vai para casa". O protesto decorreu de forma pacífica e foi vigiado de perto pelas autoridades policiais.Peter Lim foi oficializado como novo dono do Valencia em maio de 2014, quando adquiriu 70 por cento das ações do clube, já depois de ter comprado o passe de alguns jogadores através do seu fundo de investimento.

Autor: Luís Miroto Simões