O Liverpool deixou esta segunda-feira escapar por duas vezes a vantagem no recinto do Sunderland, concedendo um empate 2-2 no jogo da 20.ª jornada da Liga inglesa e podendo ver o Chelsea distanciar-se na liderança da prova.Os 'reds' estiveram na frente, graças aos golos marcados por Daniel Sturridge, aos 19 minutos, e Sadio Mane, aos 72, mas a equipa anfitriã conseguiu restabelecer a igualdade, através de duas grandes penalidades concretizadas por Jermain Defoe, aos 25 e 84.O Liverpool reduziu para cinco pontos o atraso para o Chelsea, mas a equipa londrina pode distanciar-se quando acertar o calendário, na quarta-feira, ao visitar o reduto do Tottenham, 4.º classificado, no encontro de encerramento da ronda.

Autor: Lusa