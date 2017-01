Continuar a ler

Desta forma, Zidane assinalou da melhor forma o primeiro aniversário da chegada ao comando do Real Madrid e aumentou para 38 a série de jogos dos merengues sem perder (30 vitórias e 8 empates).



Nos outros jogos desta quarta-feira, destaque para o triunfo (3-1) da Real Sociedad sobre o Villarreal, enquanto o Alcorcón (com o português Nélson a titular) não conseguiu melhor do que um nulo caseiro frente ao Córdoba, num duelo entre as duas únicas equipas do 2.º escalão ainda em prova.



Para esta quinta-feira está reservada a visita do Barcelona, detentor do troféu, a San Mamés para defrontar o Athletic Bilbao.



Oitavos-de-final da Taça do Rei (1.ª mão)



Valencia-Celta de Vigo, 1-4

Osasuna-Eibar, 0-3

Las Palmas-At. Madrid, 0-2

Deportivo-Alavés, 2-2

Alcorcón-Córdoba, 0-0

Real Sociedad-Villarreal, 3-1

Real Madrid-Sevilha, 3-0

Athletic Bilbao-Barcelona, quinta-feira (20h15) Desta forma, Zidane assinalou da melhor forma o primeiro aniversário da chegada ao comando do Real Madrid e aumentou para 38 a série de jogos dos merengues sem perder (30 vitórias e 8 empates).Nos outros jogos desta quarta-feira, destaque para o triunfo (3-1) da Real Sociedad sobre o Villarreal, enquanto o Alcorcón (com o português Nélson a titular) não conseguiu melhor do que um nulo caseiro frente ao Córdoba, num duelo entre as duas únicas equipas do 2.º escalão ainda em prova.Para esta quinta-feira está reservada a visita do Barcelona, detentor do troféu, a San Mamés para defrontar o Athletic Bilbao.Valencia-Celta de Vigo, 1-4Osasuna-Eibar, 0-3Las Palmas-At. Madrid, 0-2Deportivo-Alavés, 2-2Alcorcón-Córdoba, 0-0Real Sociedad-Villarreal, 3-1Real Madrid-Sevilha, 3-0Athletic Bilbao-Barcelona, quinta-feira (20h15)

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema (este último esteve no banco), o Real Madrid não falhou e venceu o Sevilha por 3-0 na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei. O colombiano James Rodríguez foi a grande figura da noite no Bernabéu ao fazer um bis num encontro que ficou decidido ainda na primeira parte.O ex-portista abriu o marcador aos 11' e fechou as contas aos 44', neste caso na conversão de um penálti polémico. Pelo meio, o defesa francês Varane fez o outro golo da partida aos 29', sob o olhar de Fábio Coentrão, que não saiu do banco de suplentes.